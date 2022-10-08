Ağ Germe Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağ Germe Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Ağ Germe Makinesi İşçisi ne iş yapar, Ağ Germe Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağ Germe Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağ Germe Makinesi İşçisi Tanımı;

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Ağ Germe Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağ Germe Makinesi İşçisi Maaşları

Ağ Germe Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Ağ Germe Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağ Germe Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.50

Meslek Adı :

Ağ Germe Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokunan ağların düğümlerini sıkan ve ağlara istenilen gerginliği veren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağ Germe Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boy taraflarındaki ilk gözlere şişler takılan ağı makinenin kanalı içersine sermek,

b) Ağın kenarlarında bulunan şişleri germe çengellerine takmak,

c) Ağın bolluğunu almak üzere çengellere hareket veren motoru belirli bir müddet çalıştırmak,

d) Makine kanalı üzerini kapak ile kapatmak,

e) İlgili vanayı açıp, kanala buhar vermek,

f) Çengellere hareket veren motoru tekrar çalıştırıp belirli müddet beklemek,

g) Düğümleri sıkışan ve istenilen gerginliği alan ağı kanallardan çıkarmak üzere motorun çalışmasını durdurmak,

h) Kanal kapağını açıp, ağın kurumasını beklemek,

i) Kuruyan ağı çengellerden çıkartıp, ilgili kısma göndermek,

j) Kullanılma esnasında ağları meydana getiren düğümlerin kaymamasını temin etmek üzere, silindirlerden geçirebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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