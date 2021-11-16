Ağ İpliği ne demek, TDK'ya göre Ağ İpliği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağ ipliği ne demek? Ağ ipliği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağ ipliği kelimesi. Peki ağ ipliği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağ ipliği nedir, ağ ipliği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞ İPLİĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağ ipliği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağ ipliği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keten, kenevir, naylon vb. maddelerden ağ yapımında kullanılan iplik

