Ağ Teknolojileri Uzmanı Meslek Kodu Nedir?Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi) Meslek Kodu Nedir?Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah Meslek Kodu Nedir?Ağ Çile Makinesi İşçisi Meslek Kodu Nedir?Agronom (Tarım Bilimci) Meslek Kodu Nedir?AFTN Memuru Meslek Kodu Nedir?Afiş asıcısı Meslek Kodu Nedir?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Meslek Kodu Nedir?Adli Tıp Uzmanı Meslek Kodu Nedir?Adli Bilişim Mühendisi Meslek Kodu Nedir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi) Meslek Kodu Nedir?

Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi) Meslek Kodu Nedir?

Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi) Meslek Kodu ile Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Diğer Kümes Hayvanları İşçileri, Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni mesleği için “3432.16” kod olarak kullanılır iken İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı mesleği için “5120.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

 Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi) Meslek Kodu “3513.05” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

meslek kodu nedir?meslek kodu nedir?meslek kodu nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT