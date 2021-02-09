Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni mesleği için “3432.16” kod olarak kullanılır iken İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı mesleği için “5120.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi) Meslek Kodu “3513.05” olarak belirlenmiştir.

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