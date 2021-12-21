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Ağ Kayığı ne demek, TDK'ya göre Ağ Kayığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağ Kayığı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağ Kayığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağ Kayığı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağ Kayığı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağ Kayığı ne demek, TDK'ya göre Ağ Kayığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağ kayığı ne demek? Ağ kayığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağ kayığı kelimesi. Peki ağ kayığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağ kayığı nedir, ağ kayığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AĞ KAYIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağ kayığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağ kayığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Balık ağlarını taşıyan kayık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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