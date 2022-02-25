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Ağ Kurşunu ne demek, TDK'ya göre Ağ Kurşunu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağ Kurşunu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağ Kurşunu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağ Kurşunu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağ Kurşunu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağ Kurşunu ne demek, TDK'ya göre Ağ Kurşunu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağ kurşunu ne demek? Ağ kurşunu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağ kurşunu kelimesi. Peki ağ kurşunu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağ kurşunu nedir, ağ kurşunu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AĞ KURŞUNU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağ kurşunu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağ kurşunu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Balık ağlarını suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeği biçiminde delikli kurşun madde

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