Ağ Teknolojileri Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ağ Teknolojileri Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ağ Teknolojileri Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ağ Teknolojileri Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ağ Teknolojileri Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ağ Teknolojileri Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağ Teknolojileri Uzmanı Maaşları

Ağ Teknolojileri Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12875_TL'dir. En düşük Ağ Teknolojileri Uzmanı maaşı 9750_TL, En yüksek ise 16000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağ Teknolojileri Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2523.01

Meslek Adı :

Ağ Teknolojileri Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Veri nakleden ağları planlayan ,tasarlayan , kuran, sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılara yardımcı olan ve halen kullanımda olan ağları inceleyerek yeterli kapasitenin sağlanması için yenileme, değiştirme, geliştirme hususlarında öneriler sunarak ağ kullanımı ile verilen hizmeti denetleyen, iyileştirilmesi için gerekli düzeltmeleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağ Teknolojileri Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Veri iletişim sorunlarını incelemek ve alternatifli çözümler saptamak,

b) Veri iletişimi imkanlarının kullanımı için standartlar geliştirmek ve belgelemek,

c) Veri iletişimi sistemleri için spesifikasyonlar geliştirmek,

d) Veri iletişimi sistemlerini denemek ve sonuçları değerlendirmek,

e) Veri iletişimi konusunda güncel bilgiye sahip olmak,

f) Veri iletişimi sorunlarında sistem çözümleyicilere, tasarımcılara, işletmenlere destek vermek,

g) Veri iletişimi yazılımını değerlendirmek, geliştirmek ve bakımını yapmak,

h) Yeterli veri iletişimi kapasitesinin ekonomik olarak bulunmasını sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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