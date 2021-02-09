Ağ Teknolojileri Uzmanı Meslek Kodu Nedir?
Ağ Teknolojileri Uzmanı Meslek Kodu ile Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri, Kuluçka Tesisi İşçisi, Sağlık Kurumu İşletmecisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) mesleği için “7533.46” kod olarak kullanılır iken Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı mesleği için “7127.20” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ağ Teknolojileri Uzmanı Meslek Kodu “2523.01” olarak belirlenmiştir.
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