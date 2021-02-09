Ağ Teknolojileri Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) mesleği için “7533.46” kod olarak kullanılır iken Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı mesleği için “7127.20” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağ Teknolojileri Uzmanı Meslek Kodu “2523.01” olarak belirlenmiştir.

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