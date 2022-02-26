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Ağ Tonoz ne demek, TDK'ya göre Ağ Tonoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağ Tonoz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağ Tonoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağ Tonoz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağ Tonoz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağ Tonoz ne demek, TDK'ya göre Ağ Tonoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağ tonoz ne demek? Ağ tonoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağ tonoz kelimesi. Peki ağ tonoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağ tonoz nedir, ağ tonoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AĞ TONOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağ tonoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağ tonoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gotik mimaride kullanılan, ağ biçiminde parçalı tonoz

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