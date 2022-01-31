Ağ Veri Tabanı Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ağ Veri Tabanı Yöneticisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ağ Veri Tabanı Yöneticisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ağ Veri Tabanı Yöneticisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ağ Veri Tabanı Yöneticisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ağ Veri Tabanı Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağ Veri Tabanı Yöneticisi Maaşları

Ağ Veri Tabanı Yöneticisi maaşı ortalama olarak aylık 13375_TL'dir. En düşük Ağ Veri Tabanı Yöneticisi maaşı 9250_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağ Veri Tabanı Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2521.03

Meslek Adı :

Ağ Veri Tabanı Yöneticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Veritabanı Tasarımcıları Ve Yöneticileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Ağ veri tabanı kurulumu ve yönetimini yapan, bakımlarını yapan, periyodik yedeklerin alınmasını yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağ Veri Tabanı Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağ veri tabanında sorgulama yapmak,

b) Ağ verit abanı bakımını yapmak, yedeklemesini belli aralıklarla yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine get

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