Ağ Veri Tabanı Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama/tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri mesleği için “3142.28” kod olarak kullanılır iken Termik Santral BGKA(Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletme Operatörü mesleği için “3131.19” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağ Veri Tabanı Yöneticisi Meslek Kodu “2521.03” olarak belirlenmiştir.

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