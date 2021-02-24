Ağa isminin anlamı nedir, Ağa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ağa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ağa ismi ne demek, Ağa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ağa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ağa isminin kökeni:

Ağa ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de her 85.509 kişiden birinin ismi Ağa olurken bu isim Türkiye'de yoğun olarak kullanılmamaktadır. Türkiye’de 959 kişinin ismi Ağa'dır.

Ağa isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Ağa isminin rengi:

Turkuaz

Ağa İsminin anlamı nedir? TDK Ağa anlamı:

Genellikle üst kademedeki kişilere verilen ünvan olarak kullanılan Ağa ismi, büyük kardeş, ağabey anlamlarına gelmektedir. Osmanlı Devletinde okuma - yazma bilenlere ve halkın saygısını kazananlara verilen ünvan olarak da karşımıza çıkan Ağa ismi erkek, eş, koca olarak da anlam teşkil etmektedir.

Ağa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'daki isimlere bakıldığında Ağa isminin yapılan incelemeler sonucunda Kuran'da yer almadığı gözlemlenmiştir.

Ağa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Ağa isminin Harf Analizi Nedir ?

Ağa ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Ğ : Dirençli, zor hayat dersleri

A : Öncü, lider, mantıklı

Ağa isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ağa ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Ğ : 9

A : 1

= 11 – Ağa İsminin Numeroloji Toplamı 11’dir.

Ağa ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ağa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 Ğ: 7 A: 1 = 9

9 + 0 = 9 Kader sayısı

Ağa isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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