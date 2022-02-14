Ağababalık ne demek, TDK'ya göre Ağababalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağababalık ne demek? Ağababalık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağababalık kelimesi. Peki ağababalık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağababalık nedir, ağababalık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞABABALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağababalık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağababalık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağababa olma durumu

