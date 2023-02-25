Agabala Ramazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agabala Ramazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agabala Ramazanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agabala Ramazanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agabala Ramazanov 20 Ocak 1993 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ağabala Mirzəağa oğlu Ramazanov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agabala Ramazanov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agabala Ramazanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Agabala Ramazanov'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Agabala Ramazanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agabala Ramazanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agabala Ramazanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agabala Ramazanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Neftçi Baku

8 Temmuz 2012 yılında Hazar Lenkeran

1 Temmuz 2015 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2016 yılında Inter Baku

30 Ocak 2017 yılında Karabağ

1 Temmuz 2018 yılında FK Sabail

1 Ocak 2020 yılında Zira FK

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

Agabala Ramazanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agabala Ramazanov şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Agabala Ramazanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 21 numaralı formasıyla 13 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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