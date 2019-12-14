Ağabey tarafından kazara vurulan genç, öldü

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, Necati Aslanbay (23), birlikte ava gittiği ağabeyi Gökhan Aslanbay'ın (30) tüfeğinin iddiaya göre kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kaman ve Ortaklar köyü arasında meydana geldi. Gökhan Aslanbay, kardeşi Necati ile birlikte ava çıktı. Av sırasında iddiaya göre Gökhan Aslanbay'ın tüfeği kazara ateş aldı. Vücuduna saçmalar isabet eden Necati Aslanbay ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Aslanbay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ağabey Gökhan Aslanbay jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA