Ağabeyi tarafından kazara vurulan Şevval son yolculuğuna uğurlandı

Olay Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki kardeş arasında yaşandı. Ağabeyi tarafından kaza kurşunuyla vurulan 13 yaşındaki Şevval Koçar ağır yaralanarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün meydana gelen olay da alınan bilgiye göre, evlerinde babalarına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki ağabey U.K.K., kazara 13 yaşındaki kız kardeşi Şevval Koçar'ı vurdu. Olayın ardından yaralanan Şevval Koçar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Şevval Koçar kurtarılamadı.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şevval Koçar için Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karakçıoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ile Büyük Ata Ortaokulu Müdürü Turgay Dilber katıldı. Cenaze namazının ardından Koçar'ın cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi. Şevval Koçar'ın eğitim gördüğü Büyük Ata Ortaokulu'ndaki sınıfında göz yaşları sel olurken arkadaşları ve okul idaresi tarafından sırasına çiçekler bırakıldı.

Ağabey U.K.K ise, gözaltının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.