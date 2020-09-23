Ağabeyine 'beni burdan al' deyip intihar etti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Uğur B. (24), akşam saatlerinde ağabeyi Ramazan B.'ye telefonla mesaj atarak 'beni buradan al' dedi. Mesajı gören ağabey apar topar kardeşinin bulunduğu yere gitti. Kanlar içinde bulduğu kardeşini hastaneye kaldıran ağabey, kardeşini yine de kurtaramadı. Acılı ağabey, kardeşinin son anlarına tanık oldu.

TÜFEKLE KENDİNİ VURMUŞ

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur B., akşam saatlerinde ağabeyi Ramazan B.'ye 'Arı kovanlarımızın bulunduğu yerden beni al' diye mesaj attı. Mesajı gören Ramazan B., kardeşini arayıp cevap alamayınca hemen yola çıktı. Kardeşinin bulunduğu bölgeye giden Ramazan B., Uğur B.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş, kanlar içinde buldu.

Kardeşini aracına bindiren Ramazan B., yakında bulunan hastaneye götürdü. Kalbine ateş ettiği belirlenen Uğur B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ACILI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Uğur B.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından kardeşinin cenazesini teslim alan Ramazan B., gözyaşı döktü.