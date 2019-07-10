Ağabeyini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Fevzi K. husumetli olduğu ağabeyi Ferdi K.'yi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı. İkinci kez ateş etmeye hazırlanan Fevzi K., çevredeki esnafın ellerınde sandalye ile müdahale etmesi nedeniyle olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Ravalı Sokak'ta meydana geldi. Fevzi K. ağabeyi Ferdi K.'nın iş yerinin önüne gelince ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle aracından pompalı tüfeğini alan Fevzi K., ağabeyinin bacaklarına ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların iki bacağına isabet etmesiyle yaralanan Ferdi K., kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki esnaf ellerine aldıkları sandalyelerle Fevzi K.'nın aracına saldırıp ikinci kez ateş etmesini engelledi. Bunun üzerine, Fevzi K. aracı ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ferdi K. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ferdi K., tedaviye alınırken, Fevzi K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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DHA