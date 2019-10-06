İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık Çınar bebek öldü (2)

Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık Çınar bebek öldü (2)

Çınar A.'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ortaköy İzzet Efendi Camisi'ne getirildi.

Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık Çınar bebek öldü (2)

ÇINAR BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çınar A.'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ortaköy İzzet Efendi Camisi'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Çınar bebeğin ailesi ve yakınları katıldı. Çınar A.'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT