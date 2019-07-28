Ağabeyinin gözünün önünde erimesine gönlü razı olmadı

ANTALYA'da, Metin Acar (25), kronik böbrek hastalığı teşhisi konulan ağabeyi İdris Acar'a (29), diyaliz sürecinde diğer organlarının da zarar görmemesi için bir böbreğini bağışladı. İdris Acar, kardeşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu.

Van'da lokantacılık yapan İdris Acar, şiddetli karın ağrısı ve vücudundaki şişlikler nedeniyle bir yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde İdris Acar'a, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre ilaç tedavisi, son iki aydır da hemodiyaliz tedavisi gören İdris Acar'ın yaşadığı acıları ve diğer organlarının da zarar görme ihtimalini düşünen Metin Acar, ağabeyine bir böbreğini vermeye karar verdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan testlerde, kardeşlerin dokularının uygun olduğu belirlendi. Hastane Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından yapılan ameliyatla, Metin Acar'dan alınan böbrek, ağabeyi İdris Acar'a nakledildi. Nakil sonrası İdris Acar, sağlığına kavuştu.

'AĞABEYİM İÇİN CANIMI BİLE VERİRİM'

Metin Acar, ağabeyinin gözü önünde erimesine gönlünün razı olmadığını belirterek, "Ağabeyim için canımı bile veririm. O benim için çok önemli. Nakil olması gerektiğini doktorları da söylüyordu. Bunu da öğrenince hiç çekinmeden bağışçı olmaya karar verdim, ilerleyen günlerde durumunun daha da ağırlaşacağını düşündükçe uykularım kaçıyordu" dedi.

İdris Acar ise kardeşinin kendisine yeni bir hayat hediye ettiğini ifade ederek, "Karın ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede doktorların kronik böbrek yetmezliği teşhisiyle yıkıldım. İki ay diyalize girdim ve çok zorlanıyordum. Kardeşim yardımıma yetişti. Onun böbreğiyle tekrar sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

Nakil operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Hastamızın kısa süre diyalize girmesi ve hemen sonrasında nakil olması önemli. İlerleyen ay ve yıllarda daha büyük sıkıntılar yaşayacaktı. Kardeşi, ağabeyi için gönüllü oldu. Böbreğini naklettik. Şu anda sağlığı çok iyi" dedi.

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DHA