Ağabeyinin ölümüne neden olan kardeşe, 25 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası

NİĞDE'de, kız kardeşinin düğününde tabancayla havaya ateş açarak ağabeyi Hasan Koyun'un (30) ölümüne neden olan Ramazan Koyun (28), 25 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 31 Ağustos Cuma günü Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşinin sokak düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralanan Hasan Koyun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda Hasan Koyun'un kardeşi Ramazan Koyun'un tabancasından çıkan kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ramazan Koyun'un sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bugün Niğde 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Koyun, "Suçsuzum, pişmanım. Kardeşimin ölümünden dolayı büyük acı duyuyorum" deyip, tahliyesini talep etti. Koyun hakkında, "olası kasıtla adam öldürmek" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 10 ay 25 gün hapis ile para cezası kararı verildi.

VURULMA ANININ KAMERAYA DA YANSIDI

Olayın ardından Hasan Koyun'un vurulma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Hasan Koyun düğünde oynarken, kardeşi Ramazan Koyun elinde tabancayla havaya ateş ettiği, bu sırada kurşunlardan birinin isabet ettiği Hasan Koyun'un yere düştüğü görüdü.

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DHA