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Ağabeylik ne demek, TDK'ya göre Ağabeylik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağabeylik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağabeylik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağabeylik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağabeylik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağabeylik ne demek, TDK'ya göre Ağabeylik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağabeylik ne demek? Ağabeylik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağabeylik kelimesi. Peki ağabeylik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağabeylik nedir, ağabeylik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AĞABEYLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağabeylik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağabeylik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağabey olma durumu

AĞABEYLİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ağabeylik etmek (veya yapmak)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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