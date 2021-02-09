Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör) mesleği için “1120.14” kod olarak kullanılır iken Yonga Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmalatı) (Ağaç) mesleği için “8172.16” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Meslek Kodu “8172.01” olarak belirlenmiştir.

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