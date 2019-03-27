Ağaç budarken 10 metrelik yamaçtan düştü

Niğde'de elma ağacı budarken dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik yamaçtan düşerek ayağı kırılan yaşlı adamı jandarma kurtardı.

Çamardı ilçesine bağlı Yelatan köyü Köserlik mevkiinde bulunan bahçesinde elma ağacı budayan 79 yaşındaki Mustafa Demir dengesini kaybetmesi sonucu 10 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Ayağı kırılan Demir, telefonla durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından düştüğü yerden kurtarılan yaşlı adam Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA