Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) görev tanımı nedir, Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) ne iş yapar, Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) Tanımı;

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Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) Maaşları

Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.01

Meslek Adı :

Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Belir ağaçların gövdelerine kesikler yaparak oluşan sakızı, reçineyi ve diğer bitki özlerini toplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağacın gövdesindeki belirli bir bölümün kabuklarını balta ile soyup, açılan kısmın altına kap asmak,

b) Kabın üzerine küçük bir oluğu kabın içine reçinenin akmasını sağlayacak şekilde yerleştirmek,

c) Reçine bıçağı veya özel bir aletle ağacın açılan kısmına -V- şeklide dar kesikler açmak,

d) Reçinenin ve diğer bitki özlerinin bu kesiklerden akarak kaba dolmasını sağlamak,

e) Kap takılmış ağaçları kontrol edip, gerektiğinde yeni reçine kanalları açmak,

f) Dolu kapları kovaya boşaltıp, daha önce açılan kesiklerde pıhtılaşan bitki özlerini kazımak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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