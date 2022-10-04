Ağaç Değerlendiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç Değerlendiricisi görev tanımı nedir, Ağaç Değerlendiricisi ne iş yapar, Ağaç Değerlendiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç Değerlendiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç Değerlendiricisi Tanımı;

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Ağaç Değerlendiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç Değerlendiricisi Maaşları

Ağaç Değerlendiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ağaç Değerlendiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç Değerlendiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7521.01

Meslek Adı :

Ağaç Değerlendiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşlemcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşlenmiş veya kaba işlenmiş ağaçları inceleyerek bunları kalitelerine ve boylarına göre tasnif eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

Ağaç Değerlendiricisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kerestelerde budak, kusurlu kenarlar ve kötü tezgah işçiliği gibi hatalar araştırmak,

b) Arızalı parçaları yeni baştan işlenmek üzere diğer işçilere aktarmak ve düzgün parçaları ait olduğu tasnif bölümüne göre işaretlemek,

c) Kusurlu ağaçların kaydını tutabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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