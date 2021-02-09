Ağaç Emprenye İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Aralıklı ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörü-Eczacılık ve Tuvalet Malzemeleri mesleği için “8131.40” kod olarak kullanılır iken Diğer Cam Kalıpçıları, Kesicileri,tıraşçıları Ve Perdahçıları mesleği için “7315.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç Emprenye İşçisi Meslek Kodu “7521.05” olarak belirlenmiştir.

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