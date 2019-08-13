Ağaç evde konaklamak için sıraya girdiler

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde iki ıhlamur ağacının gövdesine yerden 10 metre yükseklikte inşa edilen 30 metrekarelik ev, bölgeyi ziyaret turistlerin hizmetine açıldı. Çelik halatlar üzerine kurulan asma köprü ile çıkılıp inilen ahşap evde konaklamak isteyenler, rezervasyon yaptırarak sıraya girdi.

İzmir'de kendisine ait şirkette yöneticilik yapan inşaat mühendisi Osman Kaba, 4 yıl önce işlerini çocuklarına devrederek memleketi Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kemerköprü Köyü'ne döndü. Yaz aylarında oturmak için evinin yanında kameriye yapmak isteyen Osman Kaba, sıra dışı bir yapıya daha imza attı. Kaba, ıhlamur ağaçlarının gövdesine, yerden 10 metre yükseklikte, 30 metrekarelik ev yaptı. Çelik halat üzerine kurulan 20 metre uzunluğundaki asma köprü ile çıkılıp inilen ev, ahşap direklerle desteklendi. Kaba, eve ise Lazca'da "can yoldaşım" anlamına gelen "Şurimşine" adını verdi. Sosyal medyada ünü yayılan evi görmek isteyenler, köye akın etmeye başladı. Gelen talepler üzerine evi konaklama tesisine dönüştüren Kaba, rezervasyonlar almaya başladı. Yayılan ıhlamur kokusu ile ilgi odağı olan ahşap evde konaklamak isteyenler, rezervasyon yaptırarak sıraya girdi. İçerisinde yatak, masa ve sandalye bulunan ağaç evde tuvalet ve banyoda yer alıyor. Kırmızı deri kaplama özel bir yatak konulan evde romantik bir ortam oluşturuldu. Çatısı cam olan ve yatarken gökyüzü seyredilen evde kuş seslerinin eşliğinde konaklayanlar, keyifli anlar yaşıyor.

'BİR AYLIK REZERVASYONLAR YAPILDI, YER YOK'

Talepler üzerine ağaç evi konaklamaya açtıklarını belirten işletmeci Murat Özgen, "İnsanlar ağacın üzerinde kalmak için rezervasyon yaptırıyorlar. Yoğun bir ilgi var. Önümüzdeki bir ayında rezervasyonları yapıldı, yer yok. İnsanlar yattığı yerden doğayı yaşıyorlar. Güneşin doğuşunu ve batışını seyrediyorlar. Yağan yağmuru seyrediyorlar. Sabahları ise kuşların sesleriyle uyanıyorlar. İnsanlar mutlu oluyorlar" dedi.

'BURADA UYUMAK SIRA DIŞI BİR DUYGUYDU'

Ağaç evde konaklamanın değişik ve sıra dışı bir duygu olduğunu söyleyen Nezaket Çakmak da "Ağacın üzerinde uyuyup uyanmak sıra dışı bir şeydi. Köprüden çay bahçeleri arasından geçerek eve ulaştık. Sabah akşam kuş seslerini duyduk. Yattığımız yerden yıldızları seyrettik, sabah uyandığımızda gökyüzünü gördük. Mükemmel bir geceydi herkese burada kalmayı tavsiye ederim" diye konuştu.

'BİRAZ SALLANABİLİR AMA ÇOK SAĞLAM'

Sıra dışı şeyleri yapmayı sevdiği anlatan ağaç evin mimarı Osman Kaba, Türkiye'de çok ağaç ev olduğunu belirterek kendisinin farklı bir tasarım yaptığını söyledi. Kaba, "Bunu yaparken İskandinav ülkelerinden esinlendim. Değişik bir şey oldu. Bazıları gece uyurken sallanıyor diye korkuyor, bazılarının ise çok hoşuna gidiyor. Sonuçta ağaç biraz sallanabilir ama çok sağlam. Yağmur, kar, gökyüzü ve yıldızları seyretmek için üstünü açık yaptım. Değişik bir şey oldu, beğenildi. Yeşil ağaç yapraklarının ıhlamur çiçeklerinin içerisinde bir ağaç evimiz oldu. Çok sayıda talep alıyoruz İl dışından hatta yurt dışından. Farklı bir konsept oldu. Otel odası değil köy evi değil. Aileler gelip burada eğleniyor ve mutlu ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.

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DHA