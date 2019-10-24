Ağaç gövdesine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ağacın yarılan gövdesinin içine sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Altınoluk Mahallesi Meşelik Caddesi'nde bir zeytin ağacının gövdesine kedinin sıkıştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk müfreze ekibi olay yerine gitti.

Ağaçta oluşan yarığın içindeki kedi, ekibin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Görevlilerin dikkatli bir şekilde hem ağaca hem de kediye zarar vermeden motorlu testere yardımıyla araladıkları ağaçtan kurtulan kedi, hızla uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Kaynak: AA