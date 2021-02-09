Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Cephe Sistemleri Ve Pvc Doğrama Teknisyeni/ Pvc Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni mesleği için “3112.07” kod olarak kullanılır iken Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler) mesleği için “8160.29” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) Meslek Kodu “7521.02” olarak belirlenmiştir.

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