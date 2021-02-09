Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Pulcu (maden arabalarına pul takan veya çıkaran ve pul numaralarını kayda geçiren) mesleği için “9311.25” kod olarak kullanılır iken Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri (Elektrikli Aletler Hariç) mesleği için “7233.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;



Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Meslek Kodu “7523.02” olarak belirlenmiştir.

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