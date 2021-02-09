Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Meslek Kodu Nedir?
Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Meslek Kodu ile Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı, Hindi Yetiştiricisi, Huzurevi Koordinatörü vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Pulcu (maden arabalarına pul takan veya çıkaran ve pul numaralarını kayda geçiren) mesleği için “9311.25” kod olarak kullanılır iken Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri (Elektrikli Aletler Hariç) mesleği için “7233.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Meslek Kodu “7523.02” olarak belirlenmiştir.
İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın