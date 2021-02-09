Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknikeri/İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknikeri mesleği için “3112.32” kod olarak kullanılır iken Fertel Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) (Ağaç) mesleği için “8172.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcısı Meslek Kodu “7523.03” olarak belirlenmiştir.

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