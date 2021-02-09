Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar mesleği için “7119.01” kod olarak kullanılır iken Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknisyeni mesleği için “3114.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu “2320.01” olarak belirlenmiştir.

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