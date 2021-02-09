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Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu ile Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRSveECS), Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi, Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar mesleği için “7119.01” kod olarak kullanılır iken Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknisyeni mesleği için “3114.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu “2320.01” olarak belirlenmiştir.

 

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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