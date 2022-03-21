Ağaç İşleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç İşleri Teknikeri görev tanımı nedir, Ağaç İşleri Teknikeri ne iş yapar, Ağaç İşleri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç İşleri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç İşleri Teknikeri Tanımı;

__

Ağaç İşleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç İşleri Teknikeri Maaşları

Ağaç İşleri Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ağaç İşleri Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç İşleri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Mes3lek Kodu :

3143.02

Mesl3ek Adı :

Ağaç İşleri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Orman Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Orman ürünleri endüstrisinin çeşitli dallarında orman, orman endüstrisi ve ağaç işleri mühendisleri ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç İşleri Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fabrikaya gelen tomrukları teslim almak,

b) Tomrukların korunması ile ilgili işleri yapmak,

c) Biçilecek tomrukları ayırmak, biçilmesi işlerini yapmak veya yaptırmak,

d) Biçilen tomrukların kurutulması işlerinde görev almak,

e) Satış partileri oluşturmak,

f) Biçme programını yapmak,

g) İşçilerin çalışma programlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?