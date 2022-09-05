Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki ağaçları kesmeyi sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekiplerin son olarak Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kestiği belirtildi.

Ağaçların kesildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Küçükçekmece Grup Başkan Vekili İBB Meclis Üyesi Özlem Erol, "İstanbul da ağaç kalmayacak İBB ekipleri ağaç katliamına devam ediyor. Çırağan'daki asırlık çınarları tek tek kesen CHP'li İBB, bu kez Emirgan Korusu'ndaki dişbudak ağaçlarına dadandı. Korudaki 54 ağaç testereyle kesildi." ifadelerini kullandı.