Ağaç Kayık Yapım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç Kayık Yapım İşçisi görev tanımı nedir, Ağaç Kayık Yapım İşçisi ne iş yapar, Ağaç Kayık Yapım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç Kayık Yapım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç Kayık Yapım İşçisi Tanımı;

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Ağaç Kayık Yapım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç Kayık Yapım İşçisi Maaşları

Ağaç Kayık Yapım İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ağaç Kayık Yapım İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç Kayık Yapım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.05

Meslek Adı :

Ağaç Kayık Yapım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yelkenli ve motorlu kayıklar, sallar ve dubalar gibi küçük ahşap tekneleri inşa ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Kayık Yapım İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kayığın omurga ve ana kirişlerini kesmek, şekillendirmek ve buharlı preslerle veya mengenelerde bükmek,

b) İskeleti inşa ve üzerine kaplama tahtalarını tespit etmek,

c) Güverte ve tekneyi örten tahtaların ek yerlerini kalafatlamak,

d) Dümen, oturacak yerler ve sıralarda diğer ahşap teçhizatı inşa ve monte etmek,

e) Kayığa motor, metal teçhizat ve elektrik teçhizatı monte etmek,

f) Takımları bilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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