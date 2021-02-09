Ağaç Kayık Yapım İşçisi Meslek Kodu Nedir?
Ağaç Kayık Yapım İşçisi Meslek Kodu ile Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği), Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiricisi, Konut Hizmetleri Müdürü vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler mesleği için “7533.07” kod olarak kullanılır iken Kablolu Sondaj Makinesi Operatörü-Petrol Ve Doğalgaz Kuyuları mesleği için “8113.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ağaç Kayık Yapım İşçisi Meslek Kodu “7115.05” olarak belirlenmiştir.
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