Ağaç Kayık Yapım İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler mesleği için “7533.07” kod olarak kullanılır iken Kablolu Sondaj Makinesi Operatörü-Petrol Ve Doğalgaz Kuyuları mesleği için “8113.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç Kayık Yapım İşçisi Meslek Kodu “7115.05” olarak belirlenmiştir.

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