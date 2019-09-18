Ağaç kesimine STK’lardan tepki geldi

Sinop'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce fazla ağaç kesildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Sinop'ta bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, fazla ağaç kesimi yapıldığı iddia edilen alanda basın açıklaması yaptı. Burada açıklamalarda bulunan 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, "Anayasanın 56. maddesini hatırladık ve şunu diyor: "Herkes temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu konuda devlet ve vatandaşlar ayrı ayrı ödevlidir" diyor. Bu madde her bir bireye görev vermiş durumda. Bugün ağaçları saydığımızda sadece 8-9 tane ağaç kaldığını görüyoruz. Bu ili germesinler. Sinop Valiliğinin bu konu hakkında bir an evvel soruşturma açmasını bekliyoruz" dedi.

"Haklı bile olsalar bu yapılmamalı"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ise "Zaten burası çöp dolu. Etrafı kapatılmış bir çöpü şehrin içerisinde, şehrin göbeğinde, çöpün içerisinde oturuyoruz aslında. Yeşilimiz bile çöp dolu. Bu tamamen sahipsizlikten kaynaklı. Bu bölgenin etrafı dikenli tellerle çevrilip böyle bırakılması yerine tamamen bakımlı hale getirilmesi ve halkında kullanılır hale getirilmesi gerekir. Biz bunu yapmak yerine en kolay yol ağaç kesmektir gibi bir tavır alıyoruz. Maalesef çok yanlış. Bu bizim kültürümüzde yoktu eskiden. Haklı bile olsalar bu ağaçları kurtarmanın bazılarını ya da çoğunu kurtarmalarının yolu vardır. Bu konuda belediye başkanımızı sayın valimizi bu bölgenin belediyeye verilerek bir park haline getirilmesine yardım etmeye çağırıyorum" diye konuştu.

Çobanoğlu'nun açıklamalarının ardından Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz Sinop Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise bölgedeki ağaçların tehlike arz ettiği için kesildiği, yerlerine fidan dikimi yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: İHA