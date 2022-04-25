Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü görev tanımı nedir, Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü ne iş yapar, Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü Tanımı;

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Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü Maaşları

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.01

Meslek Adı :

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, kesimine karar verilerek işaretlenmiş ağaçları uygun yöntem, teknik, makine ve aletleri kullanarak kökü dibine deviren; dal, ur, şişkinlik ve kabuk gibi kısımları gövdeden ayırarak yuvarlak gövde odununu ortaya çıkaran; ve standartlara göre işaretlenmiş yerlerden kesip boylayarak endüstriyel ürüne ve yakacak oduna dönüştüren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Kesim hazırlığı yapmak,

e) Kesim sahasını düzenlemek,

f) Kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak,

g) İş bitiminde makine, alet ve alan temizliğini yapmak,

h) Ağacı kökü dibine devirerek, kesme ve boylama yapmak,

i) Devirme oyuğunu açmak,

j) Devirme kesişini yapmak,

k) Yuvarlak odunu elde etmek,

l) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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