Ağaç Kurutma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç Kurutma İşçisi görev tanımı nedir, Ağaç Kurutma İşçisi ne iş yapar, Ağaç Kurutma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç Kurutma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç Kurutma İşçisi Tanımı;

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Ağaç Kurutma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç Kurutma İşçisi Maaşları

Ağaç Kurutma İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ağaç Kurutma İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç Kurutma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7521.06

Meslek Adı :

Ağaç Kurutma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşlemcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Buharla ısıtılmış fırında ağaçların kurutulması işlemini yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Kurutma İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağaçların fırına yüklenmesine ve yerleştirilmesine nezaret etmek,

b) Buhar vanasında buharın fırın içine dağılmasını ayarlamak,

c) Isıtıcı borularla nemlilik kontrolünü yaparak ağaçların kurutulmasını sağlamak,

d) Ağaçların kuruma yüzdelerini ve hangi şartlar altında kuruduklarını kaydetmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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