Ağaç Kurutma İşçisi Meslek Kodu Nedir?
Ağaç Kurutma İşçisi Meslek Kodu ile Müşteri Kabul Görevlisi (araç Muayene İstasyonu), Arıcı, Dekan vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni mesleği için “3112.36” kod olarak kullanılır iken Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Ustası mesleği için “7127.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ağaç Kurutma İşçisi Meslek Kodu “7521.06” olarak belirlenmiştir.
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