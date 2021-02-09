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Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Meslek Kodu Nedir?

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Meslek Kodu ile Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama), İpek Böcekçiliği İşçisi, Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı mesleği için “3343.02” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektronik Teçhizat İmalat Ve Donanım) mesleği için “3122.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Meslek Kodu “7522.17” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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