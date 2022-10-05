Ağaç Palet İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç Palet İmalatçısı görev tanımı nedir, Ağaç Palet İmalatçısı ne iş yapar, Ağaç Palet İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç Palet İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç Palet İmalatçısı Tanımı;

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Ağaç Palet İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç Palet İmalatçısı Maaşları

Ağaç Palet İmalatçısı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Ağaç Palet İmalatçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç Palet İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.39

Meslek Adı :

Ağaç Palet İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Malların depolanmasını, taşınmasını ve nakliyesini kolaylaştıran paletlerin üretimini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Palet İmalatçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kerestenin uygun boyutta kesim işlemlerini yapmak,

b) Çakım işlemlerini yapmak,

c) Kullandığı makinelerin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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