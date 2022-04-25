Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) görev tanımı nedir, Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) ne iş yapar, Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) Tanımı;

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Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) Maaşları

Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.02

Meslek Adı :

Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ağaç örneklerini inceleyip ölçen, satabilen, kerestenin hacmini tahmin eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç Tahmin ve İşaretleyicisi (Maktacı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orman haritasını çıkararak, satılabilir keresteyi belirlemek,

b) Ağaçlardan örnekler almak,

c) Kumpas, şerit metre, çap pergeli gibi aletler kullanarak ağaçların yüksekliğini ve çevrelerini ölçüp kayıt etmek,

d) Hazırlanmış tablolara ve kendi hesaplamalarına göre satılabilir kerestenin hacmini hesaplamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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