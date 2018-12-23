Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Şanlıurfa'da üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklet, kaldırımdaki yön levhası ve ağaca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, yaralı arkadaşını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi Eyüp Peygamber Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklet, seyir halindeki kamyonete çarpmamak isterken kaldırımdaki yön levhası ve araca çarptı. Devrilen motosikletin üzerindeki sürücü ile arkadaşı yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılardan birine müdahale ederken diğeri ise yaralı halde motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaparak yaralı halde kaçan motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA