Ağaca ve direğe çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve ağaça çarparak karşı şeride geçip ters döndü. Kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Doğan yönetimindeki 06 HC 2878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da savrularak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil takla atarak ters döndü. Hurda yığınına haline dönen otomobilden kopan kaporta, lastik ve akü gibi parçalar metrelerce uzaklığa savruldu. Kazada, sürücü Doğan ile araçta bulunan Metin Can Kabadayı ağır yaralandı. Yaralı Doğan, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kabadayı ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA