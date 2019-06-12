Ağaca yıldırım düştü, 10 inek telef oldu

Çanakkale'de yıldırım düşen ağacın altında otlayan 10 inek telef oldu. İneklerden 8'inin gebe olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çan ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Şerbetli Köyü kırsalında yaşandı. Sabah erken saatlerde ineklerini otlatmaya çıkaran Gökhan Kızık yaklaşık bir kilometre götürdükten sonra inekleri bırakıp köye geri döndü. Öğleden sonra başlayan sağanak yağmurdan kaçmak isteyen inekler bölgedeki bir çınar ağacının altına sığınıp otlamaya burada devam etti. Tam bu sırada ağaca yıldırım düştü. Ağaç etrafında otlayan 10 inek düşen yıldırım sebebiyle telef oldu.

Sağım için gidince korkunç manzara ile karşılaştı

Akşam üzeri saat 16.30 sıralarında inekleri bıraktığı alana sağım için giden Gökhan Kızık ineklerden 10'unun ağacın altında hareketsiz yattığını görünce şaşkına döndü. Kızık hemen durumu ilçe jandarma ve tarım müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmanın ardından ineklerin altında otladıkları çınar ağacına düşen yıldırım sebebiyle telef oldukları belirlendi. Öte yandan telef olan ineklerden 8'ininde gebe olduğu doğumlarına bir kaç ay kaldığı belirtildi. İneklerin sahibi Gökhan Kızık, "Köye 1 kilometre mesafeye hayvanları otlatmak için götürdüm, akşam sağım için gittiğimde manzara ile karşılaştım" dedi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA