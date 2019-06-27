Ağacı kırma anı kamerada (2)

YAKALANDILAR

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırma anı ortaya çıkan kişi ile yanındakilerin yakalanması için polis çalışma yaptı. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 12 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Ağacı kıranın M.O., olay anında yanında bulunanların ise S.A ve S.O. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA