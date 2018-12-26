Ağaçköy Mahallesi’ne Sosyo Kültür Merkezi

Kütahya'nın Ağaçköy Mahalesi'nde yapımı tamamlanan Sosyo Kültür Merkezi hizmete sunuldu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, söz verdikleri 43 proje ve ilave projelerin yüzde 95'nin üzerinde projeyi bitirdiklerini ifade etti.

Ağaçköy Mahallesinde bulunan Sosyo Kültür Merkezinin açılış töreninde konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya'ya yakışır hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür etti.

Yılmaz; "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Sosyo Kültürel Merkezi şehrimize kazandıran Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu ve ekibini tebrik ediyorum. Kütahya Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan bu esere muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin sahip çıkması gerekiyor. Tesisin Kütahya'mız ve mahalleli vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediye Başkanı adayı olduğunda hemşerilerine Kütahya ile ilgili 43 proje sözü olduğunu hatırlatarak,"Bu 43 projemize ilave olarak farklı projelerimizi de Belediye Başkanı seçildikten sonra ortaya koymuştuk. Bugün baktığımız zaman çok şükür söz konusu 43 proje ve ilave projelerin yüzde 95'nin üzerinde projeyi bitirerek hemşerilerimizin kullanımına sunmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kütahya'mızda bulunan mahallelerimizi evladımız gibi görüyor ve her birine yasalar çerçevesinde eşit şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Kamil Saraçoğlu, Zığra, İkizhüyük, Alayunt, Yenibosna, Ağaçköy, Kumarı, Parmakören, Perli, Geven, Siner, Okçu-Güveççi olmak üzere 11 adet Sosyo Kültür Merkezinden Zığra, İkizhüyük, Okçu-Göveçci, Parmakören, Alayunt, Geven ve Perli Sosyo Kültür Merkezi açılışlarını daha önce gerçekleştirilerek halkın hizmetine sunulduğunu ifade ederek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Ağaçköy ile birlikte toplamda 8 adet Sosyo Kültür Merkezimiz bulunmaktadır. Açık alanı ile birlikte 770 metrekare alanın içine 350 metrekare olarak inşa etmiş olduğumuz Ağaçköy Sosyo Kültür Merkezimiz tek kat olup, çok amaçlı salon, bay, bayan ve engelli tuvaletleri, gelin odası, mutfak, bay, bayan mescit ve fırından oluşmaktadır. Geri kalan Kumarı, Yenibosna ve Kirazpınar olmak üzere toplam 3 adet Sosyo-Kültür Merkezimizin de inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, en kısa sürede açılışını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Sosyo Kültür Merkezlerimiz, şehrimiz ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ağaçköy Mahalle Muhtarı Mehmet Işık ise, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na mahallelerine yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Törene; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, Mahalle Muhtarları, Kütahya Belediyesi Birim Müdürleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.(EFE)

Kaynak: İHA