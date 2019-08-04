Ağaçlandırma sahasına dikilen 250 fidan yandı

AKSARAY'ın Akhisar köyünde, ağaçlandırma erozyon sahasında çıkan yangında, 2 dekarlık alana geçen yıl dikilen yaklaşık 250 fidan küle döndü.

Akhisar köyündeki ağaçlandırma erozyon sahasında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine durumu fark eden köylüler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu alevleri söndürdü. Sahanın 2 dekarlık alanına geçen yıl dikilen yaklaşık 250 fidan ise küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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DHA