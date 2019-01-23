“Ağaçların Perili Dünyası” Samandağ’da sahnelenecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Semt Oyuncuları Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından "Ağaçların Perili Dünyası" isimli çocuk oyunu Samandağ'da sahne alacak.

2010 yılında tiyatroya gönül veren yerel sanatçıların yoğun çabasıyla Antakya'da oluşan "Semt Oyuncuları" adlı tiyatro ekibi tarafından "Ağaçların Perili Dünyası" isimli çocuk oyunu 26 Ocak 2019 Cumartesi günü Erdal İnönü Konferans Salonu'nda ücretsiz sahnelenecek.

Oyun, Cumartesi günü saat 13:00 ve 15:00 olmak üzere iki seans halinde oynanacak.

Konula ilgili Samandağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; " 2018-2019 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak izleyebilecekleri bir oyun daha Samandağ'da sahne alacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ağaçların Perili Dünyası isimli çocuk oyunu Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bütün Samandağlı vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA